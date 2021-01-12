大陸網紅「蛇精男」劉梓晨整形多次，因不自然的五官和錐子臉爆紅，日前他在神隱13天後突然自爆感染新冠肺炎，引起不小騷動，10日他又在微博更新近況，感謝粉絲為他加油打氣，這是他染疫後首度露面，也吐露了這段時間的煎熬心情。

從劉梓晨貼出的影片中能看到，他穿著短袖上衣和睡褲，臉色看起來十分憔悴蒼白，他目前在美國的家中，由於前陣子感覺身體不舒服，決定6日去做核酸檢測，結果出爐後確診，由於在美國如果不是重症，就是自行回家隔離，「快過年了！希望大家戴好口罩做好防護措施，願所有人平安健康，好想回國！」

蛇精男臉色蒼白憔悴。(圖/翻攝自劉梓晨微博)

發出影片前一天，劉梓晨才坦承他會消失在社群網站上，原本是因為毀容，沒想到後來他的身體出現了各種不適，一檢查才發現確診，讓他頓時崩潰，「我真的好難過，不知道做錯了什麼要這樣對無辜的我，太難過了，好無助，真的，打完這段話眼淚不自覺流了下來…。」

事實上，在宣布確診消息後，劉梓晨又數度發文，還呼籲大家，「你們一定要照顧好自己，戴好口罩 不要讓自己生病照顧好自己，一定要好好的」，情緒十分不穩定，如今再PO出影片報平安，也讓粉絲們放下心來。

(中時新聞網)