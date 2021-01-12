「北一女神」蔡瑞雪笑容甜美，是不少男粉心中的女神，平時就常在社群網站分享生活近況的她，近來不畏寒冬外出拍攝美照，中空裝辣露超兇上圍，好身材引起熱議。

蔡瑞雪在IG寫下：「你上山看雪了嗎？如果沒有的話，來看我就好了！」只見她穿上中空裝外搭一件毛外套，外套微微滑落，露出性感香肩，招牌腹肌和傲人雙峰也出來見客，火辣身材讓網友都暴動，而她一頭搶眼金髮搭上淺藍色造型，更讓粉絲直呼：「真人版艾莎」。

蔡瑞雪中空裝辣秀好身材。(圖／翻攝自蔡瑞雪IG)

不過網友也關心她穿這麼少會著涼，不忘叮嚀：「要注意保暖」、「多穿一點」。蔡瑞雪高中時因曾上節目《校花點點名》，甜美笑容讓她獲得「北一女神」的稱號，之後因為一組韓服美照，在台韓兩地爆紅，2017年更赴南韓參加選秀節目。

返台後就積極往演藝圈發展，接連演出電影《陪你很久很久》、電視劇《違反校規的跳投》、《浪漫輸給你》和影集《返校》等，表現亮眼人氣持續攀升，母胎單身的她，2019年底爆出和以綸秘戀，不過因為聚少離多，交往1年就分手。

(中時新聞網)