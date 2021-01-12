新冠肺炎疫情擾動全球就業市場，許多人從原本大家稱羨的職場上瞬間歸零，更難過的是，前途仍舊茫茫難料。覺得壓力大到心情沉重，無法自拔嗎？你可能已經陷入「失業症候群」。成長管理專家吳娟瑜在著作《想法一改變，壓力就不見》中，務實提到三不三要的行動原則，讓人快速擊退負面想法，找回站上全新舞台的強大力量。以下為重點書摘：
●「失業症候群」有以下症狀，由淺到深，大家謹慎預防為要：
．想到有些同事平日表現不如自己卻保住工作，愈想愈生氣。
．逢人抱怨不公平。(公司不公平、景氣不公平、主管不公平……)
．捏著手上的錢，想想又縮回去，你對花錢很猶豫。
．身邊親友關心地問起工作狀況，你恨不得有個地洞可以鑽。
．很想找一個地方逃得遠遠的，什麼人間事都不要管。
．有時用不停地上網、白天睡覺來忘卻失業的挫敗感。
．晚上無法立刻睡著，想到未來就壓力重重。
．和身邊的人容易起衝突，或整天悶悶不樂。
．動不動就掉眼淚哭泣，覺得自己被社會淘汰了。
．連著兩、三天無法入眠，身心極為疲憊。
●脫身之計、重整旗鼓
如何快速脫離「失業症候群」的魔掌？首先，請務必做到如下三不。
⑴不看：不看失業家庭尋短的新聞報導，立刻「跳過去」或「轉台」，不看也罷。
⑵不聽：不聽友人談起某位舊識因失業而落魄的遭遇。因為自己目前有壓力，立刻表達：「抱歉，我目前正在調整中，暫時不想聽這些訊息。」
⑶不做：不做失業白日夢。不再妄想財神爺會立刻跳上身。
財神爺通常還是眷顧腳踏實地的人，只要你下定決心，馬上行動，祂就跟過來了。重返職場有三個步驟來進行。
總之，不景氣是一下子，不管是一年、兩年，還是三年，它─「錢瘟」，不會留到一輩子。當個勇於走出失業困境的人，現在起打一通電話、走出家門、進到客戶群中……，做自己人生的老闆，你會有得忙碌的咧！（編輯梁惠明）
(中時新聞網)
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