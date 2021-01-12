新冠肺炎疫情擾動全球就業市場，許多人從原本大家稱羨的職場上瞬間歸零，更難過的是，前途仍舊茫茫難料。覺得壓力大到心情沉重，無法自拔嗎？你可能已經陷入「失業症候群」。成長管理專家吳娟瑜在著作《想法一改變，壓力就不見》中，務實提到三不三要的行動原則，讓人快速擊退負面想法，找回站上全新舞台的強大力量。以下為重點書摘：

●「失業症候群」有以下症狀，由淺到深，大家謹慎預防為要：

．想到有些同事平日表現不如自己卻保住工作，愈想愈生氣。

．逢人抱怨不公平。(公司不公平、景氣不公平、主管不公平……)

．捏著手上的錢，想想又縮回去，你對花錢很猶豫。

．身邊親友關心地問起工作狀況，你恨不得有個地洞可以鑽。

．很想找一個地方逃得遠遠的，什麼人間事都不要管。

．有時用不停地上網、白天睡覺來忘卻失業的挫敗感。

．晚上無法立刻睡著，想到未來就壓力重重。

．和身邊的人容易起衝突，或整天悶悶不樂。

．動不動就掉眼淚哭泣，覺得自己被社會淘汰了。

．連著兩、三天無法入眠，身心極為疲憊。

●脫身之計、重整旗鼓

如何快速脫離「失業症候群」的魔掌？首先，請務必做到如下三不。

⑴不看：不看失業家庭尋短的新聞報導，立刻「跳過去」或「轉台」，不看也罷。

⑵不聽：不聽友人談起某位舊識因失業而落魄的遭遇。因為自己目前有壓力，立刻表達：「抱歉，我目前正在調整中，暫時不想聽這些訊息。」

⑶不做：不做失業白日夢。不再妄想財神爺會立刻跳上身。

財神爺通常還是眷顧腳踏實地的人，只要你下定決心，馬上行動，祂就跟過來了。重返職場有三個步驟來進行。

如何快速脫離「失業症候群」的魔掌？脫身之計就是重張旗鼓。(圖/時報出版提供)

總之，不景氣是一下子，不管是一年、兩年，還是三年，它─「錢瘟」，不會留到一輩子。當個勇於走出失業困境的人，現在起打一通電話、走出家門、進到客戶群中……，做自己人生的老闆，你會有得忙碌的咧！（編輯梁惠明）

《想法一改變，壓力就不見 九大壓力源，重獲幸福情緒》書封。(圖／時報出版提供）

(中時新聞網)