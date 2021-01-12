強烈寒流席捲全台，外島金門今天清晨也出現攝氏僅4.7度，入冬以來次低的溫度，讓不少早起的民眾直呼：「好泠!」還好太陽出來以後，氣溫已逐漸回升，感覺也舒適一些。

金門氣象站水頭測站在今天清晨7時02分，測得4.7度的低溫，這是繼本月9日清晨6時56分測得4.6度低溫之後，金門地區今年入冬以來的次低氣溫。

該站說明，由於金門地區天氣晴朗，夜間輻射冷卻明顯，因此易在清晨時分出現低溫情況，早起民眾會感覺特別的寒冷，此時出門或進行戶外活動，都應注意添加衣物，以免發生身體不適或意外事故。

2004年設站的金門氣象站，在2016年霸王級寒流侵襲全台時，曾於1月25日測得1.3度的低溫，當時田間高麗菜和放置戶外的水缸還結一層薄冰。

今天上午8時以後，全島氣溫逐漸回升，徘徊在8、9度之間，預估仍有持續回溫的空間，下一波冷氣團將會在周六來到，強度仍有待進一步觀察。

(中時 )