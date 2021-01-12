擁有20年播報資歷的東森當家主播陳海茵，雖然去年4月離開主播台專心調養身體，但仍不時與粉絲在臉書互動，大展親民作風，不過日前帶著小孩外出遊，帽子卻被偷走，調了監視器後才發現兇手是帶著孩子出來玩的一對夫妻，讓她不禁感嘆：「在小孩面前做了最壞示範」。

陳海茵表示帶女兒去溜冰時，帽子竟然被A走，調了監視器居發現兇手是一對帶了兩個小孩的夫妻，只見妻子直接把她放在椅上的毛帽放進袋子，並指使老公趕快拿出去，夫妻倆「分工合作」的犯罪行為全被錄下來，對此陳海茵強調就坐在旁邊幫女兒換鞋，隔了一點距離應該不可能拿錯，當下現場工作人員詢問是否要報警？陳海茵認為不是錢包或信用卡被偷就算了，仍不免感概：「這對夫妻在小孩面前做了最壞示範」。

但沒想到工作人員在通報後，就在商場內找到這一對夫妻，原先這位先生還對自己犯行矢口否認，直到後來得知監視器畫面拍的一清二楚，才坦承偷了帽子，並返回車上拿出來歸還，對於自己帽子被偷而勞師動眾，讓陳海茵直呼不好意思，但也呼籲：「提醒大家假日人多，自身貴重物品要收好唷」。

對此網友留言：「應該報警，不然他們以後還是一樣」、「身教重於言教，這對父母應該好好反省檢討，行為真的很不可取」、「就是有妳們這樣心胸寬大的人，才會讓他們一偷再偷」，紛紛要求陳海茵不應該姑息養奸。

(中時新聞網)