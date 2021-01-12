東捷資訊(6697)去年12月營收為2.16億元，月增154.36％、年增89.34％，為歷年同期新高；2020年營收為12.31億元，年增0.24％，再次創下歷年新高。東捷資訊表示，成長動能來自先前因疫情延宕的企業陸續啟動轉型應用，進而帶動去年第4季營收成長至3.79億元，僅次於去年第1季。展望今年，公司將持續積極深耕AIoT業務，並聚焦產業數位化創新趨勢，拓展雲端服務業務；看準企業轉型逐步加速，以及台商回流建廠需求商機，今年營運不看淡。

隨著疫情蔓延全球，遠端管理需求大增，企業不得不重視雲端布局，透過雲端搭建平台管理生產設備、辦公場域的「設備雲」，因疫情加上5G到來使得企業搭建意願倍增。東捷資訊既有設備雲平台可串接企業廠區包括日常水電、空調與機電等各項設備，進行資訊蒐集分析、監測保養，故障預警與遠端維修，協助企業清楚掌握即時狀態，隨著後疫情環境的變動，詢問度也逐漸增加。

營運長劉新正表示，東捷資訊結合母集團東元馬達感測器技術與搭設設備雲(馬達雲)平台運行，可協助管理階層在線上即時掌握廠房或生產設備，實時掌握被監測設備健康、能耗狀態，以因應狀況進行彈性調度。近期陸續收到業界詢問，舉凡基礎設備、製造機具的智能化控管、不受地域限制的雲端客服等，甚至有國際平台廠商跨海洽談。

為滿足不斷增加的雲端業務，公司成立跨領域技術背景的雲端服務團隊，專責協助企業部署雲端，提供包含虛實整合系統架構、設備雲、數據雲規劃架設與資料異地與雲端備援等服務。看準企業邁向數位轉型時，往往需要專業顧問團隊協助，快速修正、調整適合自己的營運策略，東捷資訊擁服務多家國際型企業的豐富經驗、熟知機電業製造運作的專業團隊，公司對其業務拓展樂觀看待。

受疫情影響，許多台商回流建廠、升級建置自動化、智能化生產體系，加上台灣啟動5G網路服務後，具備高傳輸速度、低延遲優勢，更可加速帶動企業實踐雲端AI應用、智慧製造等營運發展需求。看準企業投入數位轉型趨勢穩定成長，東捷資訊專注於AIoT技術如AI人臉辨識與溫測及門禁管理、AI智能客服、AI影像行車控制與智慧工廠等雲平台的導入，與打造貼近客戶需求、兼具市場競爭力的自主研發解決方案，今年營運成長動能可期。

(時報資訊)