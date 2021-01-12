CES 2021英特爾宣布4款新處理器家族，預計將有超過500款新PC設計，包括商務、教育、行動與遊戲運算平台等。預料台灣品牌廠宏碁(2353)、華碩(2357)、微星(2377)、技嘉(2376)等，會在近日內就宣布推出新一代的NB/PC，新款商品價格也會帶動一波NB/PC的漲價潮。

今年英特爾推出的4款新處理器家族包括：一、第11代Intel Core vPro平台與Intel Evo vPro平台，提供最高效能與最全方位基於硬體的安全性。二、英特爾引薦新款N系列10奈米Intel Pentium Silver與Intel Celeron處理器，為教育機種提供無與倫比的效能、媒體與協同合作平衡性。三、英特爾宣布第11代Intel Core H系列筆記型電腦處理器新產品線，該遊戲平台在注重行動力以及效能型玩家等級的遊戲之間，取得領先業界的平衡性。四、英特爾提供第11代Intel Core S系列桌上型電腦處理器（代號Rocket Lake-S）及下一世代處理器（代號Alder Lake），預計於2021年稍後上市。

英特爾推出第11代Intel vPro平台，這是款商用平台，提供業界最高效能與硬體的安全性，並具有輕薄特色。具有業界首款植基於矽晶的人工智慧（AI）威脅偵測，藉此協助阻止勒索軟體與加密挖礦攻擊。英特爾10奈米（nm）SuperFin技術提供領先業界的效能，Intel Iris Xe Graphics以及20年來最大的Wi-Fi改進–整合Intel Wi-Fi 6/6E (Gig+)，相對於Wi-Fi 5，於辦公室環境提供最高6倍快的上傳與下載，在家也可提供將近3倍快的速度。

(時報資訊)