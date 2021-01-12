中央銀行呼籲全民共體時艱一起穩定新台幣匯率，金管會主委黃天牧12日表示，已儘速開放更多的外幣商品，如加速投信的外幣計價基金放行及壽險外幣保單，至於是否重新打開保險業投資國際板的65.25％天花板？黃天牧則直言：「目前還沒有！」

央行建議金管會提高外幣保單額度及拉高保險業國外投資比率，黃天牧表示，外幣保單額度仍很充裕，即暫不需要調整。國外投資上限45％是訂在保險法，修法需要時間，近期有學者討論是否直接以函令，打開國際板加計國外投資不逾資金65.25％的上限，速度更快。

但黃天牧對此表示疑慮，強調目前仍是65％左右，「這要好好想一想，還是有一些外幣風險」，現在壽險業國外投資還是占資金65％多，且這上限也是前二年在立委各方面呼籲之下訂定的，所以目前還沒有考慮要重新評估。

黃天牧表示，金管會就是儘量多開放外幣商品，包括投信基金募集各方面速度都有在提升，還包括壽險的外幣保單，及資本市場發展藍圖中，開放國人可以定期定額外幣購買國外有價證券等，都是國際化一環。

(工商 )