美國總統川普的貿易代表今天敦促總統當選人拜登（Joe Biden）繼續對中國課徵關稅，因為關稅已讓權力平衡倒向利於華盛頓的一方。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）接受「華爾街日報」訪問時，捍衛川普政府2018年起對數以千億計美元中國商品課徵關稅的策略。

萊特海澤表示：「我們改變了人們對中國的想法。」「我們改變了人們對貿易的想法，改變了模式…我希望那會繼續。」

萊特海澤一手建構關稅政策，主張關稅有利於美國勞工，不過部分經濟學家並不這樣認為。萊特海澤還警告不要走回1990年代華府政策的老路，因為他認為當時放太多心力與北京對話卻「毫無作為，只是在浪費時間」。

川普競選時承諾會縮小與中國的貿易逆差，他譴責北京「不公平」的貿易措施與補貼，還指責中國強迫外國企業交出技術才能在中國做生意的作法。

美中的貿易戰震撼全球市場，造成了不確定性，也讓這世界兩大經濟體的貿易減少。

在面臨關稅造成額外3700億美元課稅的情況下，中國去年初簽訂協議，必須增購價值2000億美元的美國商品和服務，開放金融市場並放寬對美企的壓力。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100112

(中央社)