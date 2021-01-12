台北市動保處長宋念潔遭爆霸凌、解聘精障員工，恐嚇對方「讓妳沒工作」，還硬拗同事排班當司機，涉嫌公器私用，就連獸醫也被指控涉《貪污治罪條例》。對此，台北市動保處澄清，絕無霸凌同仁情形，對於指控內容也做出回應，至於爆料者企圖打擊機關及個人形象之行為，為維護個人名譽，將對爆料者及傳媒保留法律追訴權。

據《毅傳媒》報導，動保處長是二級機關主管所以未配給司機，但宋念潔卻要同事接送，包括防疫檢驗組吳先生、動物救援隊王先生、動物管理組周小姐、動物收容組楊先生，其中吳先生是中央補助的人事計畫費，質疑宋念潔濫用公帑。

一名輕度智能障礙的收發人員淚訴，遭宋念潔霸凌，不僅刁難，還常恐嚇他「如果這樣就不會過」「讓妳沒工作」，覺得很恐怖，且被莫名記了2小過、2申誡。另一名全國首創「寵物保險」的獸醫無奈表示，因把文件的飼養、展示照片貼錯，竟被指控圖利，但政風室、考績委員會都查無不法，宋念潔更嗆考績委員會「如果不懲處，就不要下班」，並堅持送廉政署、台北地檢署調查，至今1年多仍無下文。

遭控辱罵下屬、人身攻擊，以處長職權耍官威。宋念潔向《毅傳媒》澄清，因小文無法勝任工作且公務員有4個月職務訓練及6個月試用期，轉派其他工作也未見情況好轉，且她脾氣一來就往外衝，認為不適任才予以解聘。至於獸醫部分，宋念潔先稱不知道有送廉政署，後來又改口解釋沒只控貪汙、圖利，因要釐清事實才移給政風，反問「這樣是霸凌嗎？」

台北市動保處長宋念潔遭爆霸凌、解聘精障員工，本人出面喊冤，動保處也聲明澄清。（圖／摘自google maps）

對此，台北市動保處11日也發聲明強調，動保處均依規定考核同仁工作表現，絕無霸凌同仁情形，有關媒體爆料該名同仁108年7月至動保處工作，分配在會計室，但多次反應因與主管溝通困難且無法勝任交辦事項，要求更換單位，經宋處長評估後將該同仁於109年2月改至秘書室擔任收發工作，並指派至少7位同仁進行指導，後續也有多達24次輔導作為，另相關單位主管也對該同仁進行至少8次面談輔導事宜。

因該同仁仍無法勝任收發工作，甚至有毀損、棄置、遺失公文情形，且未依規完成請假程序即擅自離開，依相關規定予以懲處，並於懲處時均請當事人到場說明原因及陳述意見，目前該同仁依公務人員保障法已向相關單位提起復審。

另有關獸醫被指控圖利民間愛貓協會，台北市動保處表示，查本案前因該員有違法疑慮，為釐清事實及法律責任，故考績會比照公懲法規定，於刑事相關調查確定前，決議暫緩處置，目前本案移由政風單位處理，報導所稱係由宋處長堅持移送廉政署、台北地檢署調查，核予事實不符。

此外，對於拗同事排班當司機一事，動保處也做出回應，強調絕無公器私用一事，所有行程皆為市政公務行程，並已規劃公務行程將以搭乘計程車或公務車共乘方式辦理。

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(中時新聞網)