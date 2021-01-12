針對天風證券分析師郭明錤再度刻意散布「玉晶光逆境如期到來、每股盈餘在2021年與2022年可能均無成長」，玉晶光(3406)嚴正抗議，玉晶光表示，郭明錤報告昧於產業事實，公司在客戶端新產品認證進度正常，並無遭郭明錤報告力挺某廠商競爭、取代之情事，公司2020年營收創下歷年新高，今年營運可望穩定成長，難以理解郭明錤一再發布偏離事實報告居心為何，希望投資人理性分辨。

郭明錤自2020年7月開始針對玉晶光連續發布保守報告，包括：挑選玉晶光除息開放「融券放空」當天，發布報告點名玉晶光是韓國Semco與大陸舜宇光學「可能」分別自2020年下半年與2021年進入Apple鏡頭供應鏈最大輸家、玉晶光iPhone 12低階1/2.6"7P廣角鏡頭在進行PVT驗證時出現膜裂(coating crack)品質問題，出貨時程可能會遞延，供應比重可能因出貨遞延而低於市場預期，2021年才過了短短8天，郭明錤再度唱衰玉晶光，指稱「玉晶光2021年逆境如期到來」，並稱「我們相信近期市場已逐漸認同舜宇光學將在2021年開始出貨iPhone鏡頭的預測」，挑明玉晶光是主要輸家，更搶先預測除非鏡頭產業結構性挑戰有顯著改善或玉晶光能顯著降低對Apple訂單的依賴，玉晶光2021年與2022年的每股盈餘可能均無成長。

對於郭明錤一再點名唱衰，玉晶光嚴正抗議表示，郭明錤報告昧於產業事實，公司去年出貨正常，未出現郭明錤之前報告聲稱因品質問題出貨時程遞延，去年全年營收創下歷年新高，目前客戶端新產品認證進度正常，亦無遭郭明錤報告力挺某廠商競爭、取代之情事，難以理解郭明錤一再發布偏離事實報告居心為何，希望投資人理性分辨。

光學業界對郭明錤看法亦持保留，業界人士表示，目前尚未看到新進者正式進入蘋果iPhone鏡頭供應鏈，郭明錤報告所稱「市場」已逐漸認同舜宇光學將在2021年開始出貨iPhone鏡頭預測，不知「市場」是指誰？而2021年也才過了短短幾天，郭明錤就斷言玉晶光2021年及2022年的每股盈餘可能均無成長，亦是讓人無法理解。

玉晶光表示，5G換機潮是2021年及未來幾年的趨勢，公司與許多客戶共同開發新產品，看好5G換機潮帶來2021年商機，2021年及未來成長趨勢不變。

(時報資訊)