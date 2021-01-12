歐股周一收跌。隨者歐洲和中國的新冠病例上升，可能減弱全球經濟復甦力道。歐股在上周強勁收高，來到超過10個約的高點。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.76點或-0.67%，為408.41點，從上周五攀上逾10個月高點跌落。

德國DAX指數從上周五的史上新高跌落，下滑0.8%；法國CAC 40指數跌0.8%；英國FTSE 100指數跌1.1%。

美國民主黨人在上周拿下參議院的多數席位，市場預期美國將推出更多財政刺激，讓投資人搶進銀行股、能源股、採礦股等此前被低估的部門，讓華爾街和部分亞洲股市創歷史新高，英國股市上周也上漲超過6%，德股也創歷史高點。

然市場有正視新一波疫情的呼籲。歐陸多數國家正進入最嚴厲的限制，病例在上周首次突破2500萬名；中國也在上周報出近五個月來最高的單日確診數。英國最高醫學顧問警告，傳染病最糟的情況正要來臨。

美元的上漲以及對需求的擔憂拖累金屬價格，採礦股跌1.7%。

旅遊休閒股為表現最差的部門。嘉年華遊輪集團(Carnival Corp)的業務被疫情帶入實質的停滯，該郵輪營運商報出大大超乎預期的初步淨虧損。

羅氏集團(Roche)上漲3.7%。歐盟通過該瑞士藥廠的Xofluza藥，可治療12歲以下孩童的流感。

JD運動上漲3.8%。該英國最大運動穿戴零售商預期今年的獲利，將顯著地超過當前市場的預期。

丹麥珠寶商Pandora上漲0.4%。儘管新的管制措施迫使其至今關閉了近四分之一的商店，但該公司仍上調了全年的財測。

(時報資訊)