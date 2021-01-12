資深媒體人趙少康談美國取消美台交往限制。(取自yahoo tv鄉民來衝康)

美國國務卿蓬佩奧宣佈取消美台官員往來限制後，民進黨樂見，國民黨雖支持但也提出隱憂。資深媒體人趙少康昨(11日)在節目上質疑，為什麼不前一年、前兩年、前三年就做？為何要臨去秋波才做這些事？川普跟蓬佩奧就是壞人、給拜登穿小鞋。

趙少康昨在Yahoo TV節目《鄉民來衝康》上表示，川普跟蓬佩奧就是壞人，壞人出的壞招，從台灣角度看，當然歡迎美國對台灣好，讓台灣官員能去美國，美國官員來台灣正常交流， 沒人會反對，「但川普政府為何不早做？為什麼不前一年、前兩年、前三年，甚至上任的時候就做，等到臨去秋波才做這些事，川普政府現在做這件事，就是給拜登穿小鞋。」

至於，為何川普在倒數卸任之際才做出此舉，趙少康分析背後原因，主要是若拜登政府未來不照做，那就可指控拜登親中、對大陸軟弱；但若按照川普政府的做法，北京就生氣，以後拜登想和大陸恢復正常關係就會很難；他忍不住痛批川普政府，「就是壞，用心是很壞的，一點好心都沒有安！就看得出來這樣」。

節目另一位來賓台大政治系教授楊永明直言，蓬佩奧不管一年前做還是現在做，基本上只能講的到、做不到，從頭到尾他清楚知道一年前也做不到，只能講出來，但他連講都不敢講，而現在他敢講了，基本上也能派駐聯大使訪台，這已經做到最極致層面，讓駐聯大使願意配合他，藉此支撐他未來政治資本的累積。

(中時新聞網)