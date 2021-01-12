繼上次有屁孩在家樂福對著貨品架撒尿後，近日又爆出有年輕男子於賣場內騎乘幼童腳踏車、躺在米袋上，遭網友瘋傳，誇張行徑引發撻伐，事件曝光後，該名男子已向家樂福致歉，並在知名論壇上公開發文道歉。

有網友昨（11日）在《Dcard》貼出三段影片，影片中一名身穿灰衣的年輕男子於家樂福高雄店內，騎乘販售的幼兒腳踏車一路狂飆，差點撞上一旁的貨物，隨後將賣場內的奶粉堆成罐頭塔造型，大言不慚地在限時動態寫下「相信奶粉因為我而大賣，鈴鼓塔。」最後整個人躺在米袋上，大呼「玩太累還有地方休息，家樂福真貼心」。

誇張影片引發網友撻伐，該名男子也在事件曝光後，致電家樂福道歉，表示深感愧疚，更於昨（11）日晚間在《Dcard》發出589字的道歉信。

男子表示，這三段限時動態遭網友轉發時，就明白自身行為非常不妥，但完全沒有想製造新聞的意思，事件曝光後，已有到家樂福現場表達歉意並願承擔責任。他說，因一時貪玩才會想試試兒童腳踏車、做出疊奶粉這類低俗的玩笑，躺米袋也是當下覺得很舒服，沒有顧及到衛生問題，造成觀感不佳，深感抱歉。

不過，有網友質疑該男子似乎也有玩弄賣場的熟食，他則回應「我並沒有做這件事，卻好像被有心人放大了。」但經過這次事件後，已不斷反省，未來會更加警惕自己，希望不會再有類似情況發生。

(中時新聞網)