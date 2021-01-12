李男酒後騎車擦撞喪家棚架前的飲料塔，警方將公共危險罪嫌將他送辦。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

李男酒後騎車擦撞喪家棚架前的飲料塔，警方將公共危險罪嫌將他送辦。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣44歲李姓男子昨日（11日）晚間與友人聚餐喝的醉茫茫，晚間9時許騎機車上路欲返家，行經通霄鎮福德路竟失控擦撞路旁喪家搭的棚架，把棚架門口的罐頭塔撞得東倒西歪，民眾看到驚呼「實在離譜」，李男受輕傷送醫，不過他的酒測值高達0.8毫克，訊後將依公共危險罪嫌送辦。

李姓男子11日與友人聚餐後，冒著低溫及小雨硬是酒駕上路，晚間9時30分他騎機車沿通霄鎮福德路欲返家，途中卻疑似不勝酒力，擦撞路旁喪家搭的棚架，撞毀擺在棚架門口的飲料塔，瓶罐四散一地，民眾看到這一幕驚呼離譜，痛批「這真的不知道到底是怎麼騎的？」

李男雖受傷倒地但意識清楚，救護人員初步檢視傷勢，他的頭部擦傷、肢體疼痛，能自行走上救護車，被送往通霄光田醫院治療。對於事發過程，李男則稱是自己催油門不慎，加上天雨路滑倒導致車禍，不過警方依規定進行酒測，卻發現他的酒測值竟高達每公升0.8毫克，研判又是酒駕釀禍。

警方表示，李男酒駕行為後續將依公共危險罪嫌依法送辦，年關將近加上近期天氣寒冷，民眾圍路聚餐次數增多，提醒民眾切勿酒後駕車，可搭乘計程車或請親友代駕，以維護自己與其他用路人的安全。

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(中時 )