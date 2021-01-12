台中市文心路四段昨(11日)發生一起離奇死亡車禍。一名王姓保全員上班時，在文心路四段突然自摔，當他起身撿拾物品牽車時，後方一輛機車又將他撞倒在地上掙扎難以起身，這時又有兩輛汽車連續將王男輾過，最後王男卡在第三輛自小客車下不幸身亡。

台中保全騎車自摔，2分鐘內遭3車連續衝撞卡車底身亡。(熱心民眾提供)

警方調查，王男昨天清晨騎機車上班時，行經文心路四段時，突然失控打滑摔車，是發當下王男並未受得嚴重傷害，還自行起身撿拾掉落的物品，並準備牽起機車。

但王男還沒將車牽起，才約過了20餘秒，突然有一輛機車高速從後方追撞，王男當場被撞倒後，痛得在地上掙扎。

但一旁的人還來不及上前協助，卻又有一輛自小客車直接撞上王男，但肇事車輛並未停下，反而加速離去，獨留傷重的王男在現場。

當時王男不斷在地上掙扎，但是現場卻未見有人出現協助管制，一分多鐘後，又一輛白色自小客車沒注意前方有事故，直直地撞上王男，王男被捲入車底卡在底盤下。

事後警消獲報趕抵現場，將卡在車下的王男救出時，傷者已經已經沒有生命跡象，經送醫急救，仍宣告不治。

警方調閱監視器後，分別將肇事的黃姓騎士以及76歲賴姓女駕駛帶回偵辦，並循線帶回肇逃吳姓駕駛，經酒測後3人並沒酒精反應，並依過失致死罪、公共危險罪等罪嫌，將3人送辦。

(中時新聞網)