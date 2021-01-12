低溫釀慘案！7樓漏水半天…整棟變冰柱 網笑：艾莎住的嗎？

近來台灣連續幾波冷空氣南下，低溫襲台，大陸低溫也相當驚人。遼寧省瀋陽市連日溫度都在0度以下，沒想到卻因此導致慘案兼奇景。一棟大樓的7樓漏水一個晚上，水順著陽台、外牆流下，這些水流出後結冰，1至6樓的所有住戶全部遭殃，看來就像一個大冰柱。

綜合陸媒報導，日前瀋陽鐵西區一位民眾清晨出門運動，發現社區一間大樓從7樓以下變成冰柱。7樓以下所有陽台直接被冰封，而且冰椎還一直往下掉，讓他當場看傻了眼。

原來7樓的屋主沒有住在這間房子裡，因為長年不在所以不知道屋內漏水，日前瀋陽低溫導致流出的水結冰，才短短一個晚上，就變成「冰曝布」。同樣的情況也發生在河北省一棟大樓，該大樓因為拆遷而無人居住，水管凍爆後大樓內部漏水成冰，連樓梯間都結冰，簡直就像動畫電影《冰雪奇緣》中的場景一般。

大陸網友看後紛紛留言表示「1樓最慘」、「隔著螢幕看都覺得冷」、「艾莎公主住7樓嗎」、「冰封時刻」、「同情樓下的鄰居們」、「遙看瀑布掛前窗」、「一覺睡起來變冰河時代」。

(中時新聞網)