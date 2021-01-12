新華社報導，香港特區2021年法律年度開啟典禮11日在終審法院舉行。當日履新的香港特區終審法院首席法官張舉能主持典禮並致辭表示，香港的司法機構必須繼續保持獨立和公正無偏，必須由正直和願意捍衛權利的法官組成，必須保持專業、高效和與時並進，致力維護香港法治。

張舉能表示，市民享有的言論自由固然應當充分尊重，但也不可試圖對法官施加不當壓力，影響他們履行司法職責。香港的司法系統本身也有各項制度，以確保司法機構和法官的工作向公眾負責。司法誓言是《香港基本法》的規定。「社會大眾絕對有權要求我們的法官忠於司法誓言。我謹代表司法機構全體法官向公眾保證，我們對自己的要求不下於此。」

張舉能說，司法機構會更有策略和更有效率地處理積壓的案件，會保持專業、高效。同時，繼續與其他普通法適用地區及大陸的司法機關及法官共促發展交流，並將法律程式及支援系統進行數位化，與時並進。

特區政府律政司司長鄭若驊在典禮上致辭表示，針對法官及其他執行司法工作人員的起底活動，在香港有上升的趨勢，必須遏止。同時，社會也應正確理解《香港國安法》和《香港基本法》，國家安全屬於中央職權範圍，《香港國安法》的頒布破壞「一國兩制」原則的說法全屬誤解。特區政府仍將通過多種形式，在社會不同層面，推廣對法治、《憲法》和《香港基本法》的正確理解和認識。

林鄭月娥2020年6月24日簽署委任書，任命張舉能為終審法院首席法官，任命從2021年1月11日起生效。

(中時 )