友銓電子（5321）12月合併營收為新台幣2.04億元，較11月及2019年同期分別成長29.4％與33.5％；2020年全年累計合併營收20.78億元，則較2019年全年成長49.92％。

友銓表示，旗下各電商服飾品牌第四季表現亮眼，且併購品牌公司「余余飛」亦於12月起併入公司營收，拉升公司12月電商業務的業績突破1.40億元，較2019年12月成長41.5％，亦創下電商業務的新高表現。此外，PCB業務本月回歸以往的表現水平，穩定挹注12月合併營收達到0.64億元，因此推升創下單月歷史新高紀錄。

友銓2020年致力於擴大電商服飾的商業版圖，繼6月取得美而快100％股權後，持續尋求購併、轉投資國內外電商女裝品牌機會，並於11月收購「美感框」、「余余飛」兩家網紅服飾品牌各40％、50％股權，兩間風格各異的服飾品牌，其獨有的風格帶動不同層次的流行時尚，為友銓再次拓寬電商女裝的營業格局。其中於本月併入公司營收的「余余飛」，將流行元素帶入運動風格中，深獲年輕客群的喜愛與追隨，10月營收突破1,700萬元，12月更創今年新高表現。「美感框」雖未併入合併營收，但在其同樣創下新高表現下，預計可為公司帶進轉投資收益。

友銓並於12月再購併2家網紅服飾品牌公司，分別為唯熠公司及澄晨國際。友銓表示，唯熠與澄晨分別擁有自創品牌「WEAR to EAT」與「Chenn Chenn」，各有將近17萬與8.5萬名粉絲追隨，擁有穩定的消費族群，兩家公司將會自今年1月起計入合併營收，為友銓增添新成長動能，加上1月份電商旺季效應持續，預期本月可望持續挑戰新高表現。友銓進一步表示，「WEAR to EAT」品牌主旨為：美麗不該受任何尺寸限制，主要吸引高個、大骨架等族群，「Chenn Chenn」的產品則主打簡約歐美時尚風格，與公司現有旗下品牌有明顯的差異性，此可望產生進一步擴大電商女裝市場占有率的綜效。

友銓認為，網紅行銷的重要性日益俱增，且後電商時代，「直播＋電商」形成一種新的行銷手段，電商為基礎，直播為工具。由於長期深耕特定主題的網紅、KOL，能夠聚集一群喜好明確且忠實的粉絲，帶貨能力強；當網紅、KOL在臉書、IG上介紹產品，將時尚穿搭結合日常場景，展現商品不僅好看更實穿的概念時，公司得以接觸更廣層面的分眾族群，擴大商品的消費客群。友銓進一步表示，在對目前旗下眾多品牌不產生客源重疊的前提下，公司仍持續接觸不同風格類型的網紅服飾品牌，期許能為公司帶來新一波的成長動能。

(工商 )