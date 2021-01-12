日商Macnica集團旗下專業IC通路商茂綸（6227）公告12月營收為10.67億元，年增35.75％；累計2020年全年營收達102.47億元，為歷年來首度突破百億元水準，且較2019年成長18.81％。

茂綸表示，2020年全球遭受新冠疫情影響，在家工作（Work From Home）風潮興起，帶動遠距辦公、線上教學及家庭娛樂等需求大幅增加，公司伴隨此波潮流，資料中心、雲端伺服器及高效能運算系統（HPC）等應用領域的出貨表現相對優異。

茂綸認為，因應未來科技發展走向高度整合趨勢，公司除網通相關產品線的競爭優勢外，將持續拓展其他面向，包括公司已將部分資源投入在工業控制與車用等利基型應用市場，提供多樣性的產品組合，滿足客戶一次性購足的需求，公司各產品線整合綜效可望逐步顯現。

茂綸身為日本上市電子通路大廠Macnica的台灣子公司，公司代理全球一線半導體大廠產品線。同時在Macnica的支持下，茂綸自2020年開始跨足高階終端產品的銷售及服務，提供客戶結合軟、硬體設備及維保服務等一站式的整合方案，目前公司陸續引進大型商用AI自動清潔機器人Avidbots Neo、工業物聯網（IIOT）專用設備檢測與預知診斷解決方案SENSPIDER，以及新一代醫療用床墊感測器noomi 等利基型終端應用產品。公司未來將持續開發人臉辨識、AI機器人及智慧監控等高階終端應用產品及系統服務，增添營運成長動能。

(工商 )