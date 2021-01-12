台北市一位人夫小倫（化名）偷吃國中同學安妮（化名），正宮在小倫手機發現兩人的親密訊息，包括，「你可以愛我媽媽都不要嗎」、「明早要、明天下午也要、星期二晚上也要」等，此外還在相簿驚見小三的出浴照。台北地院認破壞婚姻屬實，安妮須賠償15萬元。

據判決書指出，正宮主張，她與小倫自2002年結婚，而小倫與安妮為國中舊識。安妮明知小倫已婚，卻多次在2019年12月至2020年1月間以Line互傳訊，「愛你」、「你可以愛我媽媽都不要嗎」、「我愛你爸爸就不要了」、「想你」、「明早要、明天下午也要、星期二晚上也要」、「好強」等語。

正宮發現，安妮答應傳送出浴照供小倫觀看，兩人亦曾多次單獨出遊拍攝親密合照，小倫怕婚外情穿幫，還將安妮的帳號名稱改成男姓友人的名字，意圖遮蓋。正宮不甘心婚姻毀壞，便向安妮提告求償。

台北地院審理時，安妮辯稱，正宮是用不法途徑竊錄非公開通訊內容，根本涉犯妨害秘密，要求法官不得採用等；正宮則回應，她是因察覺丈夫狀態有異，經詢問後，丈夫主動給她看手機。

法官認為，安妮的確侵害配偶權，同時安妮亦無法證明正宮妨害秘密的罪嫌，因此不於以採信，此外正宮所提交的翻拍對話紀錄並無過分暴露兩人私密事，不違反比例原則，作為證據無疑慮，判安妮須賠償正宮15萬元。可上訴。

(中時新聞網)