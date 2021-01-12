你有球鞋高低筒的選擇障礙嗎？或是貪心的想要兩種都同時擁有？這雙 Air Jordan 就能完成你的夢想！Air Jordan Purple Pulse 先前被Nike以非正式的管道曝光，而今國外媒體消息傳出，，Air Jordan Purple Pulse 未來將會正式販售，本次的鞋款可說是構造改革啊！如果你喜歡新鮮感，厭倦了新球鞋發售時改變配色、運用新材質打造、或是拿舊款重新排列組合等等的手法，本次的 Air Jordan Purple Pulse 在適合你不過了！

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

本次的 Air Jordan Purple Pulse 以紫色、灰色作為基底，並選用麂皮材質打造，看起來更為柔和，配色上另一大亮點絕對是螢光黃的切割拉鍊，為原本顏色較暗沉的主色調，注入視覺亮點，讓鞋款更加活潑、有層次，而鞋跟後的小拉繩更是搶眼富有趣味。切割拉鍊能讓使用者在幾秒鐘內，切換高低筒配置，呈現不同風格，就如同買了兩雙鞋一樣，買一雙得兩雙聽起來已經太划算了啊！不僅實用，同時也成為大家眼睛聚焦的亮點，本次的結構性改革鞋款，預計於2021跟大家見面，售價為175美金，大家心動了嗎？心動的話還不加入購入清單。

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

(中時新聞網)