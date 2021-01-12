你有球鞋高低筒的選擇障礙嗎？或是貪心的想要兩種都同時擁有？這雙 Air Jordan 就能完成你的夢想！Air Jordan Purple Pulse 先前被Nike以非正式的管道曝光，而今國外媒體消息傳出，，Air Jordan Purple Pulse 未來將會正式販售，本次的鞋款可說是構造改革啊！如果你喜歡新鮮感，厭倦了新球鞋發售時改變配色、運用新材質打造、或是拿舊款重新排列組合等等的手法，本次的 Air Jordan Purple Pulse 在適合你不過了！

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）
伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）
伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）
伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

本次的 Air Jordan Purple Pulse 以紫色、灰色作為基底，並選用麂皮材質打造，看起來更為柔和，配色上另一大亮點絕對是螢光黃的切割拉鍊，為原本顏色較暗沉的主色調，注入視覺亮點，讓鞋款更加活潑、有層次，而鞋跟後的小拉繩更是搶眼富有趣味。切割拉鍊能讓使用者在幾秒鐘內，切換高低筒配置，呈現不同風格，就如同買了兩雙鞋一樣，買一雙得兩雙聽起來已經太划算了啊！不僅實用，同時也成為大家眼睛聚焦的亮點，本次的結構性改革鞋款，預計於2021跟大家見面，售價為175美金，大家心動了嗎？心動的話還不加入購入清單。

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）
伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）
伸縮自如的高低筒！Air Jordan Purple Pulse 將進行結構性改革（圖／BEEMEN蜂報提供）

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下午時刻嘴饞嗎？Air Jordan 5 Oreo解饞又止饑啦！經典配色真的太香！

(中時新聞網)

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