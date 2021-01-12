根據韓國汽車進口商與銷售協會（KAIDA）最新數據，由於政府大力補貼與充電站優化下，2020年韓國環保車輛銷售量，較2019年大增54％，一舉超過20萬輛。

也就是，2020年一共賣出21萬餘輛，遠遠超過2019年的近14萬輛新能源車。同時，這也是韓國首次環保車輛銷售量超過20萬輛。

隨著韓國本土和國外車商，相繼都要推出更多電動車款，預計2021年可望是環保車起飛元年。

韓國現代汽車已將旗下IONIQ，正式轉型為電動車品牌，IONIQ 5將是首發新品。從2021年開始，這家韓國最大車商將陸續推出休旅車IONIQ 5，2022年的房車IONIQ 6，以及2024年的大尺寸版休旅IONIQ 7等三款新電動車。同時，現代也將使用電動車模組化E-GMP平台，打造上列自家新能源車款。

此份報告也顯示，如果計入在韓國賣出近1.2萬輛特斯拉的話，2020年韓國新能源車的總銷售量更是飆增59％，達到22.5萬輛。

細分來看，2020年賣出的10輛環保汽車中，有8輛是油電混合與插電式混合車款。而純電動車中，每四輛車就有一輛是特斯拉。至於，現代汽車及起亞汽車於2020年，共售出12.8萬餘輛環保車型，較2019年大增68％。

(時報資訊)