專業TPU機能布暨成品廠八貫(1342)去年營收15.3億元，年增6.04%，創下歷年最高紀錄，展望2021年，八貫將持續朝向多元產品布局，力拚營運續強。八貫今2020年12月合併營收1.47億元，月成長39.53％，八貫指出，2020上半年因疫情帶動醫療級氣墊床及機能性布料需求大幅提升，下半年則因歐美解封，戶外及救生訂單回流，挹注全年合併營收15.3億元，年增6.04％，創下歷年最高紀錄。

八貫2020年第四季合併營收3.7億元，其中12月營收1.47億元為第四季之冠，出貨順暢度與前兩個月相比已漸入佳境。2021年歐美市場對各式機能性布料需求不減，目前訂單生產排程已至三月下旬，將推升第一季營收成長，隨著成品組件新產能有望於第二季正式量產，預期全年營運更上層樓。

八貫表示，自2020年下半年起，全球經濟需求復甦力道強勁，包括八貫主要三大產品線：醫療、戶外及救生之需求持續增加，在終端需求升溫下帶動客戶拉貨力道，目前在手訂單能見度已至今年第二季，生產排程至三月下旬，其中機能性布料產線趨近滿載，且因應訂單需求，自去年12月啟動做五天休二，機台不停機生產，預計持續至農曆年前保持全能生產，以因應出貨需求，將可大幅挹注第一季營收成長，而成品組件產線也會隨著擴廠在第二季正式量產，有望挹注第三季營收成長動能。

隨著2021年第二季，成品組件廠完成擴廠，八貫持續開拓Soft goods高階產品應用，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及航太救生等利基型市場，憑藉研發優勢，多元產品佈局，力拚營運續強。

(時報資訊)