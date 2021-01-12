1.台積電(2330)：昨夜ADR大漲逾3%、衝上122.6美元新天價，今早股價開低走高，攻上593元。

2.車王電(1533)：電動車題材續熱，無懼外資昨轉賣超，今早股價仍跳空漲停。

3.耿鼎(1524)：昨噴量拉出一根長紅棒，今早人氣續升溫，股價急拉漲停。

4.富邦媒(8454)：2020業績大增近3成，獲外資連日買超，今股價續漲約1.5%。

5.陽明(2609)：上月營收年增35.19%、去年全年增1.76%，惟外資止步連6買超，轉賣超近3千張，早盤重傷摔跌停。

6.陞泰(8072)：去年12月營收年增125.49%，股價高漲至30.45元漲停。

7.台達電(2308)：上月、上季、去年營收寫三新高，晨盤續漲、再拚前波325元高點。

8.勝德(3296)：去年12月營收亮眼，外資大動作敲進，早盤帶量續高掛至漲停，22.4元鎖短波高點。

9.捷泰(6165)：上月營收年增1165倍，去年亦增380倍，股價上揚逾4%。

10.冠德(2520)：去年12月營收年增156.41%，激勵晨盤走揚漲逾3%。

11.凌陽(2401)：上月營收年增27.32%，買方續積極，早盤衝上22.45元漲停價，隨後打開仍維持8%以上漲幅。

12.元創精密(3685)：109年12月營收1.66億元、年增74.49%，激勵股價連兩日亮燈漲停，登波段高。

13.鴻準(2354)：集團攻電動車題材發酵，連拉2根漲停歡慶，衝上1年高價。

14.華晶科(3059)：智慧轉型成效靚，上月營收神龍擺尾，早盤吸引買盤搶進，股價放量彈高5%，奔逾2年高。

15.大立光(3008)：外資圈逆風又一波，高盛證降目標價至2665元，早盤下殺逾1%，3000元不保。

16.玉晶光(3406)：嚴正抗議郭明錤報告昧於事實，玉晶光去年營收創新高，今年可望穩定成長，早盤止跌回穩，重返500元。

17.雙鴻(3324)：挖礦ASIC與散熱需求蠢動，晨盤挾量大漲5%，一舉挺進季線與半年線。

18.熱映(3373)：上月營收年增2.23倍，今多頭發動快攻，股價走揚5%，攻克月線。

19.台火(9902)：買盤欽點，早盤觸及漲停，改寫前高。緯穎(6669)：不甩外資昨轉賣超，早盤仍漲逾3%，突破半年線。

20.研華(2395)：上月、去年營收齊登歷史次高，外資昨回補，早盤漲1.7%，創波段新高。

21.富邦金(2881)：去年獲利登頂，EPS8.59元，蟬聯上市金控獲利王，早盤放量漲逾1%，領漲金融股。

22.康那香(9919)：1月口罩徵收量，政府宣布增逾3成，有利今年營收，早盤大漲逾7%，收復周線。

(時報資訊)