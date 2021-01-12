政院緩推數位身分證，起源於新竹市暫緩推動試辦換。到底是誰讓新竹市長林智堅下定決心的？成大教授李忠憲今在臉書揭密，主因是他和台大教授林宗男一起說服林智堅，暫緩試辦。

李忠憲在臉書表示，去年12月22日，林宗男和他，兩個人像瘋子一樣一南一北，跑去新竹市，跟林智堅說明數位身分證資訊安全的各種問題，本來新竹市在今年的1月1日已經預定要開始發行，試辦數位身分證。

他說，當時並不覺得自己可以撼動什麼，但即使如此，￼認為這還是應該要去做的一件事情。他在臉書上寫了不少文章，有幾位民進黨立委，也把他的一些論述研究清楚拿去質詢，甚至有一些不同領域的專業人士，在各種場合跟掌握權力的人，￼表達他們對數位身分證的擔憂。

李忠憲說，這就是他所謂的「秘密」，當你很想很想做一件事情的時候，如果真的一心一意，全世界都會起來幫助你。

他並表示，看到臉書和推特這樣的狀況，一夕之間就可以刪除美國總統的帳號，資訊革命之後，許多數位服務已經成為核子武器那樣大規模的殺傷武器，史諾登也評論這件事情是控制數位言論的轉捩點。數位服務、言論自由和個人隱私及行蹤，基本上已經不是開玩笑或像小孩子遊戲那樣￼的事情。￼

李忠憲也提及，昨天他的家人去看醫生，竟然被醫生拜託代為傳達，感謝他在這方面的努力，不過這當然不是我一個人的功勞。這世界沒有人一出生就注定成為什麼樣的人，也沒有什麼事情注定是無法挽回，只有努力跑到最後！

(中時 )