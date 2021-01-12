名模黃百璐2011年閃嫁德籍老公孔友瀚（Johann），便搬到德國柏林居住，兩人婚後9年育有1對子女，不過近來卻在臉書透露在前年已與老公分居，但礙於疫情只能帶著孩子留在柏林，無法返回台灣，讓她發文感嘆：「超想回台灣取暖」。

黃百璐日前在臉書透露前年底和德籍老公分居，主要是他忙碌到無法兼顧家庭和事業，在幾經考量下達成分居協議，坦言這個決定對兩人來說都很痛苦，原本想帶著兒子返回台灣，畢竟3歲多的兒子從未看過自己的故鄉，但礙於新冠肺炎肆虐全球，若帶著小孩隔離光想像就知道有多艱難，因此幾經思考之後，決定還是先留在德國，往後再看狀況決定下一步的方向。

黃百璐透露想帶兒子返回台灣。（圖／黃百璐臉書）

黃百璐坦言留在德國此決定相當艱難，但礙於小孩還年幼不得不這樣做，也道出內心話：「雖然超想回台灣取個暖，見見老朋友，但人生啊」，短短一句話道出被迫屈就現實的無奈，分居消息曝光後，粉絲也紛紛湧入留言給予安慰。

黃百璐坦言心情已平靜不少。（圖／黃百璐臉書）

黃百璐除了感謝大家關切，並表示：「昨天報告完之後就睡得很好，能到公開跟大家報告，就是心情已經到了下一個階段，差不多可以開始療癒了」，接著強調：「希望今年可以台灣見，感恩大家所有的訊息和關心，我不孤單」。

(中時新聞網)