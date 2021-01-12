沒有性生活也會感染性病？曾有一名26歲男子從來沒有性生活，卻因為衛生習慣不好，沒有正確清洗生殖器的觀念，導致嚴重藏汙納垢，竟引發後續嚴重問題，還好男子及時求醫才沒有造成憾事發生，而泌尿科女醫師張美玉也呼籲，要秉持3點才能讓性生活美滿。

張美玉在雞排妹鄭家純主持網路節目《深夜保健室》分享，她當醫生後遇到的特別經驗，她透露過去有名和尚多次來求診，只要一進診間又掀起袈裟，裡面還什麼都沒穿，直接對著她「升旗」，然而張美玉還是秉持著醫生的專業精神為他看診。

張美玉表示，她還曾遇過一名26歲處男，因為是包莖又沒有正確清潔，導致下體髒到得病，張美玉一摸就驚覺硬度大事不妙，檢查後才發現原來他患了陰莖癌前期，一切開像花椰菜般的腫瘤就散出來，很可能再晚一步來檢查就會被「斬雞」。

張美玉醫師逗得雞排妹哈哈大笑。(圖/翻攝自深夜保健室)

張美玉建議，想性福美滿要掌握三點，那就是「早睡早起、多運動、不抽菸」，真性情的她還和雞排妹開玩笑分享，每次看到學弟和保健室常客程威銘醫師，都很想摸他們的屁股，讓雞排妹忍不住笑翻，直呼和張美玉聊天實在太療癒。

(中時新聞網)