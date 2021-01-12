連日氣候驟變造成？ 澎湖96歲老翁疑猝死 10:222021/01/12 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連日氣候驟變造成？ 澎湖96歲老翁疑猝死(示意圖非當事人/Shutterstock達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖白沙鄉感恩養護中心1名96歲老翁，11日下午疑似猝死，消防人員獲報趕往現場已無心跳OHCA死亡。 澎湖縣消防局指出，11日下午3時24分許接獲安養中心報案，立刻派遣白沙分隊前往救護，消防人員抵達現場查看，96歲老翁已呈OHCA狀態；初步研判老翁平日有糖尿病病史，疑似連日氣候驟變意外猝死。 新聞早班車》偏鄉金融資源少 難當上流老人 林口東湖國小 明年先招280名新生 (中時 ) #老翁 #澎湖 #96歲 #猝死 #安養中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自摔遭3車連撞 男騎士不治 04:102021/01/12 地方新聞 花蓮又一樁 天冷心痛警倒地急救 04:102021/01/12 地方新聞 2021澎湖海洋年 永續漁業繁榮 04:102021/01/12 地方新聞 名人堂父子檔 MLB虛位以待 04:102021/01/12 運動天地 裴洛西下通牒 不罷免就彈劾 04:102021/01/12 國際大事 仁醫杜元坤 遺產不留子全捐出 04:102021/01/12 焦點要聞 男星腦死出殯6小時 母難接受兒逝世噩耗身亡 08:202021/01/12 娛樂 離譜！男子酒駕撞喪家 罐頭塔東倒西歪 09:552021/01/12 社會 銀髮族畫年菜 歲月的味道令人驚豔 04:102021/01/12 地方新聞 疫情發布準確透明 考驗當局 04:102021/01/12 焦點要聞 FUNDAY國際英語學校 19日開幕 04:102021/01/12 企業經營 社會熱門新聞 早午晚都想要！國中女同學照三餐吃人夫 正宮氣炸 - 社會 賣腎也沒用 8重機全倒驚人維修費曝光 更慘是有錢沒得修 - 社會 露營車不爽付4千元拖吊費癱瘓合歡山 路人掏錢贊助網罵翻 - 社會 警破麻將賭場 福華飯店第二代廖凱修涉賭被訴 - 社會 女大生帶男友回家睡 老爸無預警進房拎走用過套套 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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