澎湖白沙鄉感恩養護中心1名96歲老翁，11日下午疑似猝死，消防人員獲報趕往現場已無心跳OHCA死亡。

澎湖縣消防局指出，11日下午3時24分許接獲安養中心報案，立刻派遣白沙分隊前往救護，消防人員抵達現場查看，96歲老翁已呈OHCA狀態；初步研判老翁平日有糖尿病病史，疑似連日氣候驟變意外猝死。

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(中時 )

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