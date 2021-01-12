半導體材料供應大廠崇越科技（5434）公告12月營收為32.04億元，月增10.8％；推升第四季營收達89.4億元，年增1.4％，創下歷史同期新高，2020年全年營收同步締造歷年新高的361.7億元，相較2019年成長14.1％。

崇越科技指出，受中美貿易戰與疫情影響，客戶為求供貨穩定持續拉貨，促成半導體材料如矽晶圓、光阻液、晶圓載具、石英等材料銷售成長逾一成；兩岸環保工程、純廢水處理業務亦有年增近二成的亮眼成績，挹注公司集團營收持續穩定成長。

崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規畫服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，其餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

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