亞洲電材（4939）2020年12月合併營收1.83億元，年增9.35％，為當年度次高水準，累計全年合併營收17.44億元，上半年因疫情影響營收表現，然隨著全球經濟活動開始復甦，消費電子供應鏈重回產業秩序，從出貨狀況來看，遞延的5G商機已開始起飛，帶動全年營收年減幅度收斂至個位數內。

亞電進一步表示，2020營運重點放在產品結構的調整，目前已見明顯成效，除此之外，消費性電子產品，包括智慧手機、平板、NB，以及車用等高端應用領域客戶，自去年下半年起，拉貨動能逐月提升，需求強勁，有效挹注亞電營收逐步回穩，今年市場熱度亦可望延續。

展望2021，亞電維持樂觀看法，東台新廠已順利進入設備安裝與驗收階段，預計農曆年後正式啟用，並將於第二季初如期投入小批量試產作業，新廠規劃第一期產線佈建全新塗佈線，同時調配部分成熟產品至新廠，為集團生產保留彈性調度空間，新廠的加入，將帶動亞電今年營運升溫。

(工商 )