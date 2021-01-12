吳宗憲12日早上錄前高雄市新聞局長王淺秋主持的中廣新聞網節目《千秋萬事-盡付笑談中》，談到如何教育孩子，他侃侃而談，「跟你的孩子成為朋友，有一天二女兒（Vivian吳則含）跟我站在電梯前，她說『爸爸我成為一個女人了』，我緊張地問『是誰是誰』，她說『不是，我那個來了』，我感動到流淚」。他對於自己在28歲那年做決定，生下大女兒Sandy吳姍儒，相當感動，「現在她站在我旁邊」。

王淺秋也詢問吳宗憲幾個時事，提及萊豬，他表示：「讓社會自由去評判就可以，老百姓管不了太多，妳以為我們管得了美豬？其實我們連台北市車輛都管不了。就像我在金鐘獎講的一句話，台灣這個小小的地方就開放164個大學，講完之後，現在是不是少了很多？有沒有弊端，一定有，各位，台灣需要那麼多電視台嗎？」王淺秋妙回：「所以關掉了一台？」他強調，「我不講政治，不敢淌這個渾水」。

王淺秋主持中廣新聞網節目《千秋萬事-盡付笑談中》。（摘自臉書）

王淺秋點出藝人不敢談政治，吳宗憲有感而發：「變成要你遵循，又不給你規則，官逼民反，我們這些人怎麼辦？本來就是全世界跑忙工作。美豬還要問我嗎？這是政府的事情，我們要怎樣就靠執政者，沒有什麼政黨角度，我的工作就是娛樂大眾。」他認為就像核四公投，「怎麼會問我們？你應該找十個超級專家，給他百倍薪水，立下生死狀，這十個專家決定要不要核四就好，怎麼會問我們呢」？

吳宗憲副業發展成功，連王淺秋都說自己家裡有海豚吸塵器跟藍芽喇叭，他近日也透露與朋友投資破億在本土通訊軟體，並公開徵求千位業務，還打算3、4月出版自己的理財套書，「0到100萬最快的方式就是借，借100萬很難，你找10個人借，有了100萬之後怎麼到1000萬，你只要準備220元，去買我的書就能達到」。談到未來規畫，他表示：「我心裡面想要做的都做了，你看馬雲所言三重點：你手上有什麼？想成為什麼？要放棄什麼？各位再罵我，就放棄演藝圈，但最大的快樂就是可以為大家服務，希望在自己的事業裡有更多光芒，我要永遠當一個有力的、發言從丹田出來的老百姓。」

(中時 )