國內今天無新冠肺炎確診，不過，昨晚爆出北部一間大型醫院疑似感染管控不當，更傳出有醫師染疫，發言人莊人祥回應，只要有確診者都會公布，不會掩蓋。中央流行疫情指揮中心將於下午2點召開記者會，由陳時中親自說明最新疫情。

北部某縣市醫院昨晚傳出院內感染，據《自由時報》報導，疑似有醫師感染新冠肺炎，對此，昨晚求證該醫院未獲回應，而該縣市衛生局則表示，因新冠肺炎為嚴重特殊傳染性疾病，需由中央疫情指揮中心公布。

據了解，該醫院醫療人員指出，昨晚臨時指派大批醫護人員支援負壓隔離病房，就連附近消防分隊都指出，有接到指揮中心指示，晚間6點後的病患都不要送往該醫院，引起不少恐慌。對此，指揮中心將於今日下午2點召開臨時記者會，由指揮官陳時中親上火線說明。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)