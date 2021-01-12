腦中風是全球人口死亡主因之一，即使搶救成功也可能有失能後遺症。約7成中風患者，是因為血塊阻塞腦部血管造成缺血性腦中風。花蓮慈濟醫院神經介入診療科阮郁修主任指出，腦中風每晚1分鐘搶救，就會有上百萬腦細胞死亡，所以盡快搶救、打通血栓，恢復腦部足夠血流、養分，是治療首要目標。

花蓮慈濟醫院作為東部率先引入動脈取栓術的醫學中心級醫院，每年執行約50例手術，預計最遠可救治玉里、長濱等地患者。(圖/健康醫療網提供)

●花東幅員遼闊 花蓮慈濟整合團隊把握搶救先機

缺血型腦中風若是以靜脈溶栓治療，黃金搶救時機僅有3小時。而花東地區幅員狹長遼闊，從發病到送醫就耗掉許多時間，適用治療的患者僅有約三分之一。對此花蓮慈濟醫院整合急診科、神經內科、放射科、麻醉科等團隊，打通綠色通道，把握缺血型腦中風患者搶救時機。

阮郁修主任表示，大血管阻塞譬如內頸動脈遠端、中大腦動脈近端、基底動脈等情況，單用靜脈溶栓溶解治療，打通比率不足2成，大部分病人是打不通的，因此才有了「動脈取栓術治療」。

●大血管阻塞 動脈取栓術搶救時機可達6小時

阮主任說明，若由大血管阻塞引起腦中風，動脈取栓術黃金搶救時間可達6小時，合格的取血栓醫師，血栓打通率必須達到7成以上，且最好在中風後4小時之內就能完成手術。

曾有一名70歲郭先生因為缺血性腦中風送醫，經判定為大血管阻塞所致，緊急啟動綠色通道在25分鐘內就完成手術，1週後就順利出院，也並未留下神經後遺症。阮主任指出，以基底動脈阻塞狀況為例，死亡率與後遺症比率高達8成以上，案例中以動脈取栓術治療打通血管效果相當好，期盼此術式能大大幫助更多花東地區病人。

●預防腦中風從嚴控三高開始 留意F.A.S.T.徵兆

花蓮慈濟醫院作為東部率先引入動脈取栓術的醫學中心級醫院，每年執行約50例手術，預計最遠可救治玉里、長濱等地患者。醫師呼籲預防腦中風應嚴控三高，注意健康飲食及適當運動，留意腦中風FAST口訣：

「Face」臉部是否對稱或歪斜、「Arm」雙手平舉是否無力垂下、「Speech」說話是否清晰完整、「Time」記下發作時間，儘速撥打119送醫搶救。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)