外資上調華碩(2357)目標價到262元,華碩智能手機獲利能力提高,先前進行的手機架構重組也已經步入正軌。華碩已經全面淘汰舊的智能手機型號,並且開始有沖銷庫存利益產生。華碩對於新的Zenfone型號和ROG,將繼續專注於關鍵的特定市場,長期目標是進一步提高獲利能力;隨著市占規模的擴大,其在遊戲手機市場的領先地位將有助於增強其整體遊戲生態圈,並將強化獲力。

2021 CES展舉辦者「美國消費電子產品協會」(The Consumer Technology Association),稍早公佈一系列關於創新的獎項,品項並涵蓋多達28個不同分類。而在手機的部份,今年度的獎項則頒給了9款手機,類型包含電競手機、摺疊機等。而華碩的ROG Phone 3/ROG Kunai 3遊戲控制器就是獲獎名單之一。

華碩2020年12月營收表現再以逾三成年增幅,站上近13年來同期新高,亦拉抬單季營收來到2017年來同期高點。華碩12月品牌營收與集團營收再以月增7~8%增幅,分別達394.12億元及429.71億元,各有近37%及31.2%的年增率,並一舉刷新自2008年來的同期新高紀錄。

華碩2020全年度集團營收重返4字頭、達4128.67億元,年增17.5%,品牌營收也有近兩成年增幅、達3781.25億元,同站2017年度來高點。

華碩即將於CES 2021期間針對旗下ASUS及ROG電競兩大品牌產品線,舉行《ROG For Those Who Dare》及《ASUS Be Ahead》兩場全球線上發表會,預計除全新機款的輕薄型及電競系列筆電外,主板與顯卡亦將有新品推出。

(時報資訊)