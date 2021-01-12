帝圖(6650)2020年營收1.72億元，年成長將近6成，主要來自於四場拍賣業績全速成長，落槌金額突破9億元，創史上最高，佣金收入1.42億元，年增51.79％。

帝圖剛公布2020年12月營收0.61億元，年增2971.50％，主要因秋季拍賣會因疫情延後至12月27日舉行，12月舉辦秋季拍賣會含佣金成交金額突破3億元新台幣，改寫單場拍賣會成交額新高，拍賣營運表現亮眼，並持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務。

新冠疫情衝擊全球產業之際，帝圖拍賣已在相關徵件策略與線上整合布局做好因應，尤以書畫、名家墨寶徵件具備貨源穩定性及市場吸引力，抓住國際趨勢發展有利於台灣重新扮演藝術交易平台契機，能徵得更多書畫名家佳作及生貨。在徵件質量亮眼、書畫板塊存在低基期與高成長空間趨勢之下，台灣藝術拍賣市場資金充裕，仍可看出後疫情時代拍賣市場信心回溫的跡象。

2020年儘管春季、夏季、秋季拍賣會各自延後舉行，12月秋拍石渠寶笈法帖仍創下台灣拍場有史以來最高價的古代信札拍賣紀錄，秋拍及全年度成交金額更是創下歷年拍賣會場內落槌新高。

帝圖去年從實體到線上藝術拍賣都大有斬獲，年初以來「帝圖Online Bid」線上拍賣平台共八場線上拍賣總成交額逾1,300萬元創下新高。另一方面，當前新冠疫情衝擊全球產業之際，旗下非池中線上藝廊、非池中藝術網催生出更多藝文單位數位行銷、線上展覽需求，隨流量、業績同步成長，2020年勞務收入相較去年同期成長33.97％。

(時報資訊)