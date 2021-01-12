2014率眾攻佔行政院的太陽花學運核心成員魏揚等人，最高法院下週一將宣判；魏揚等人以「公民不服從」稱其行使抵抗權。國民黨立委李貴敏今質詢法務部長蔡清祥此事，蔡清祥表示，如果從依法執行面來看，當然要依照現行法律，學理上的倡導都尊重。

魏揚等人的宣判受到關注的原因，在於最高法院究竟會不會採納「公民不服從」的概念。該案二審有罪判理由已經指出，所謂「公民不服從」僅止於學理的討論，台灣法律並無此概念，法官只能依法判決，不能造法，無法用公民抗爭理由判無罪。

法務部今天到立法院司法法制委員會報告相關預算，李貴敏質詢蔡清祥，法律實務上能否有「公民不服從」這樣的概念？還是僅止於學理研究？蔡清祥表示，他務實來看的話，法律怎麼規定，「都應該要守法」，學理上或理論上，學者要怎麼呼籲或倡導，都認同也鼓勵，但是執行法律面要按照法律，維護社會安全、人民利益。

李貴敏質詢，現行法有沒有公民不服從的概念可以抗拒執法的情形？蔡清祥強調，如果從依法執行面來看，當然要依照現行法律，學者要在理論上做前瞻性倡導，都尊重。

(中時 )