金士頓Kingston旗下電競品牌，HyperX今日宣布於CES發表多款全新電競周邊，包括HyperX自家的首款60%機械式電競鍵盤 Alloy Origins 60，以及專為全新Xbox Series X/S打造的ChargePlay Duo手把充電座。而2020年10 月曾發表的Cloud II無線電競耳機和首支蜂巢式電競滑鼠Pulsefire Haste，也將在近期於台灣上市。

HyperX表示：「遊戲已經成為玩家在後疫情時代下和親朋好友保持聯繫的最佳熱門活動。HyperX希望透過這次全新發表的產品陣容，向全球持續成長的遊戲社群傳達品牌的信念：無論何時何地、不論透過甚麼平台進行遊戲，HyperX都會繼續提供最優質且符合玩家需求的產品，陪伴玩家享受遊戲時光。」

為增強玩家遊戲體驗，全新HyperX產品全面升級其舒適度、性能、控制及自定義功能，徹底滿足不同玩家的使用需求。

HyperX Alloy Origins 60機械式電競鍵盤 – HyperX Alloy Origins 60機械式電競鍵盤為HyperX首款60%尺寸機械式鍵盤，極簡尺寸可大幅解放桌面空間，讓滑鼠能夠移動自如；搭載的HyperX線性紅軸，讓玩家能夠以更短的按鍵行程爭取更快速的反應時間。每顆按鍵除了有外露式LED燈效，更採用二色成形PBT鍵帽，按鍵側面加上Function功能層的按鍵功能的標示，讓玩家更快上手。使用者可透過NGENUITY軟體自訂燈效、遊戲模式和巨集等功能，最多可儲存3種不同的設定檔，依個人使用需求隨時切換。

HyperX ChargePlay Duo for Xbox無線手把充電座 –HyperX ChargePlay Duo 為 Xbox 官方授權產品，相容且專為Xbox Series X/S 和Xbox One無線手把所設計。只需將手把放上充電座即可開始充電，底座的LED電量指示燈能讓玩家隨時掌握充電狀況。另外，ChargePlay Duo 包含兩組電量1400maH的可重複充電式電源組和兩組適用於Xbox Series X/S的電池背蓋，提供無線控制器最即時的電力支援。

HyperX Pulsefire Haste 電競滑鼠 – 2020年曾在美國搶先亮相的輕量化滑鼠Pulsefire Haste將於一月底在台正式上市。HyperX Pulsefire Haste 電競滑鼠採用蜂巢式設計，提供更快速且順暢滑動，和更好的散熱通風效果。滑鼠採用TTC 金微動開關，耐用且具扎實明確的點擊回饋，可承受高達 6 千萬次鍵擊，並擁有6個可自定義的按鈕和一組內建記憶體。極具彈性的 HyperFlex USB 線材與 100% PTFE (virgin-grade) 材質鼠腳，使玩家輕鬆省力贏得勝利，同時提供滑鼠側面與左右鍵的防滑貼，適合追求更高控制度和舒適性的使用者。玩家可透過使用操作直覺的 HyperX NGENUITY 軟體，輕鬆調整 DPI 設定、RGB 燈效、指派按鍵和錄製巨集。

HyperX Cloud II無線電競耳機 – 2020年曾在美國亮相的Cloud II無線電競耳機將於一月底在台正式上市。Cloud II無線耳機承襲了原始Cloud II舒適、性能和耐用度等經典設計，為玩家提供沉浸式遊戲音效體驗，透過HyperX NGENUITY軟體及直徑53mm驅動單體提供特製7.1虛擬環繞音效 ，可為遊戲、居家工作和在家自學者提供豐厚清晰的聲音表現。此外更採用穩定的2.4GHz 電競級無線傳輸技術，高達30 小時 驚人續航力和20公尺的有效傳輸範圍 。

HyperX Cloud Revolver + 7.1 – Cloud Revolver + 7.1提供沉浸式的遊戲體驗、寬廣的音頻範圍，和錄音室等級音場。搭載 HyperX 7.1 環繞音效的機型，50mm 指向性驅動單體輸出清晰精確的音效，特別適合 FPS 和開放式遊戲環境；音腔的結構設計，以及較大的耳罩設計使玩家可以更清晰、精準地聽到對手的聲音，在遊戲中取得優勢。

(科技)