專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）2020年12月合併營收1.18億元，月增13.7％、年增22.2％雙成長，累計全年合併營收12.3億元，與2019年同期持平。

鉅橡表示，12月合併營收1.18億元，月增13.7％、年增22.2％，主要原因為，美系列新機自2020年10月下旬開賣，終端市場銷售熱絡，加上第四季消費性電子購物旺季，NB、平板等產品銷售增溫，帶動公司PCB耗材需求增加，推升12月合併營收雙成長。

鉅橡2020全年合併營收12.3億元，受惠下游客戶進行庫存回補，以及COVID-19疫情影響，遠距離辦公及線上數位教學所需，NB、平板等消費性電子需求增溫，帶動公司墊板及電木板出貨量成長，加上第三、四季各手機大廠分別發表5G旗艦新機，推升高階軟板與PCB製程需求成長，維持2020全年合併營收較2019年持平，將受惠產品組合優化，加上美耐板出貨挹注，全年營運展望正向。

展望2021年，雖第一季適逢電子產業淡季，但受惠遠距教學、宅經濟與5G建置，PCB產業淡季不淡，美系智慧型新機遞延開賣，受惠終端市場銷售暢旺，加上高階平板與NB將於第一、二季開始進入量產，可望推升鉅橡PCB耗材需求成長，加上跨足建材市場，多角化營運，以期營運穩健。

(工商 )