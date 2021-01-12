Odin Bistro放感情系列一直都是各位微醺夜貓的心頭好，從士林發跡，到信義的二店，剛好位處捷運信義安和站、台北101站跟六張犁站之間的Odin Bistro 信義放感情，不管從任一站走過來約10分鐘的腳程。交通方便，很適合下班後來這邊小酌怡情。店內裝飾華麗，讓你如同走進愛麗絲的夢幻仙境，配上店內的浮誇創意調酒，就是要你放感情去享受這刻的微醺！不得不說，信義放感情的調酒真的每個都超級有創意，創意之外顏值還都超高！就是要一次擄獲你的味覺、視覺跟嗅覺。

許多前往Odin Bistro信義放感情的大家都一致認為店內有著令人舒服的淡淡清香，有別於一般酒吧。放感情系列有四間店，每間風格不同，初衷是認為酒吧最重要的是「人情味」，所以每間的風格共同點是所有全體員工都是以心出發，以交朋友服務客人。來到這邊就是要讓你放鬆，享受美食、體驗美酒、洗滌你平常一身的煩擾塵俗。平時間的委屈、煩惱與痛苦，讓你在這邊藉由酒精以及歡笑宣洩，放下難過、放開感情。

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

喝了酒就是要拋下一切外在束縛，希望你來到這邊就像回到自己家，自在又愉悅。每杯調酒都會搭配名稱以及主題上桌，有別於平常一個玻璃杯裝著的調酒，這裡的調酒還會搭上乾冰、燈泡、花朵等裝飾一起來到你面前，夠不夠浮誇？夠不夠澎湃？其實光看酒單上的調酒名字，派編就大概知道這些創意調酒不簡單啦！

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

雖然是酒吧，但他們的餐食可是一點也不馬虎！在這裡吃得到台式滷味、南洋咖哩、西式焗烤、韓式煎餅、日式關東煮還有水餃！完全就是美食聯合國，讓選擇困難症的人怎麼辦啦！不但如此，還吃得到生蠔！讓你的調酒有更多餐飲搭配，享受微醺的同時也要好好照顧自己的味蕾。其中「雞情紅咖哩麵包飯」、「生蠔松露焗飯」，讓派編特別印象深刻。南洋風味的紅咖哩濃郁香莉卻又溫潤，搭配麵包的吃法不如白飯來得膩口，還能感受麵包的脆香。再來的生蠔焗烤飯外面可沒見過！奢侈地用生蠔入菜，配上高級佐料松露，香味撲鼻，濃郁口感再升級！

這邊給各位推薦一些店內的創意網美調酒吧！「貴妃的秘境」以茶入酒，帶著淡淡的果香與香甜氣息，喝的是酒，卻聞的到茶香，但可別小看她！當你正享受著這樣的茶香，可能就已經醉了！「真．網美冰茶」改編自經典酒浦長島冰茶，是用琴酒、萊姆酒、伏特加、蔓越莓、水蜜桃、荔枝調成的雞尾酒。喝起來有水果的香氣，酸甜酸甜的，有著長島冰迪的濃烈卻又多一絲輕甜的口感。而且這酒的外觀超像美女與野獸裡的那朵玫瑰花，誰能抵擋得住這顏值？

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

除了水果甜香的調酒，「真歸西冰茶 」號稱一杯入魂，奧丁必點。鎮店之寶的他濃厚的酒精，加上恰當好處的配方，絕對讓你過癮！這些特色調酒都那麼吸引人，每個都想喝喝看怎麼辦？除了讓你常常來坐坐以外，店家還推出了九宮格特調，囊括了店內特色的酒款調酒，讓你每一款都能品嘗到，朋友聚會還能年九宮格調酒玩遊戲！是不是超級貼心啊？

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

週末還在猶豫要去哪裡放鬆嗎？如果你喜歡充滿人情味，又可以同時帶來五感刺激的地方，來這邊絕對會是你的最佳選擇，不論是約會、求婚、朋友聚會都超級適合。一走進來你一定也能感受到溫馨的氛圍，都市叢林那麼冷冰冰，在這裡為你溫熱的感情找個安身落腳之處吧！

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

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「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

「 Odin Bistro信義放感情」浮誇系調酒，擄獲你的心

(中時新聞網)