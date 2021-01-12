國民黨立委蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定人民在威權統治時期被不當沒收財產的返還辦法，遭外界聯想是為北市長選舉布局。蔣萬安今天表示，提案與選舉無關，面對歷史，還原真相，台灣才能邁向和解。

有鑑於戒嚴時期人民因內亂、外患罪而被沒收財產，蔣萬安提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，明定威權統治時期，人民被不當沒收財產的返回辦法，以及擴大適用的罪名。

現行條文僅規定，戒嚴時期人民因內亂、外患罪被沒收財產者，於受無罪判決確定後，得請求返還；如不能返還，應以適當金錢補償之。

蔣萬安表示，有關公權力侵奪人民財產的返還規定，其他國家之先例不勝枚舉，他參酌德國「返還德意志帝國與相關法人金錢債權法」的經驗，處理不法侵奪財產返還問題。

他認為，威權時期冤錯假案牽涉罪名不限於內亂、外患罪，因此提案將適用的範圍擴張至「懲治叛亂條例」、「檢肅匪諜條例」之罪，並考量威權時期司法制度的特性，放寬請求返還範圍，人民除受無罪判決外，領有總統回復名譽證書或經撤銷有罪判決者，也可以請求返還財產或現金補償。

另外，草案也規定，若當事人已死亡，台灣地區法定繼承人也可以檢具被沒收不動產的相關證明文件，向主管機關申請返還或折算現金償還其價額。而人民若依促轉條例撤銷有罪判決，當事人或其家屬可以申請金錢補償，補償標準等相關事宜由主管機關擬訂，報請行政院核定後發布。

蔣萬安告訴中央社記者，台灣政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕曾在2017年拜會國民黨立法院黨團，當時他身為黨團副書記長，也表達理解及開放討論的態度。他認為「面對歷史、還原真相，台灣才能邁向和解的第一步」。

當年立法院院會在進行促轉條例三讀程序時，在處理到有關被害者平復司法不法的條文時，當時蔣萬安就曾對民進黨立法院黨團所提的修正同意投下同意票。

對於提案遭聯想是為2022年的台北市長選戰布局，為搶攻淺綠選票，蔣萬安表示，2017年立法院通過促轉條例時，他就支持政府應平復司法判決，並將財產返還，其實這個提案只是很單純延續促轉條例的規定，並非是新的提案，也跟任何選舉無關，是因為促轉條例在三讀通過後，但政府面對財產返還的部分至今都沒有做。

蔣萬安指出，尤其是當年的受難者現今大多已高齡80、90歲，且逐漸凋零，對這些當事人而言，時間不等人，返還財產有急迫性，應該儘速將法制完備，政府不應以各種理由拖下去。

(中央社)