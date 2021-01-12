國民黨立委林德福關心邊境查驗系統的美豬數量與豬肉儀表板顯現數據不相符的問題。財政部長蘇建榮掛保證，對於萊豬的查驗與非洲豬瘟的查驗是依樣嚴謹的態度。

立法院財委會審查台灣金控、土銀預算，蘇建榮出席並且接受質詢。林德福關心，邊境查驗系統與豬肉儀表板的落差，是否政府是多頭馬車？民眾到底要相信誰？

蘇建榮強調，政府並沒有多頭馬車，是由3個部會共同把關、豬肉進口不是只有1關而是有3關。他說，豬肉到港之後必須由食藥署查驗、防檢局動物檢疫，以及海關必須要查驗是否有夾帶私貨或違禁物品，貨品內容必須與報關單相符才可能放行，豬肉進口在政院統籌之下，方向是一致的。

肉品到港時就會計入查驗系統；但是3部會查驗後、海關放行才會計入儀表板，且是否含萊劑都會顯現在儀表板中，所以時間落差也有2、3天。蘇建榮強調，政院也已經指示，如果有檢查出含萊劑豬肉，從進口到銷售過程都要標示，食藥署都要追蹤流向。

蘇建榮說，海關把關萊豬態度和對待非洲豬瘟是一樣的，以非常嚴格標準進口的萊豬。

(中時 )