北部某醫院昨晚傳出疑似爆發院內感染，且有醫生染疫，但該醫院從昨晚至今都未做回應，今早記者實際了解，該醫院已暫停院內大型活動，並停止收住院病人，但門急診仍維持正常運作，也依舊有排隊人潮。中央流行疫情指揮中心稍早宣布，今下午2時將由指揮官陳時中親自說明。

據透露，這起事件疑似該院內科病房感染控制不當，該病房的醫師不明原因發燒，一半以上的醫護人員須自主隔離，因此才需大量人力支援，現已展開分流分艙上班，同時要求人員落實防疫規定，確實體溫回報，如有不適症狀立即向上級反應。

鄰近該醫院的消防分隊指出，昨晚有接到指揮中心通知，稱該醫院有緊急狀況，晚間6點以後的病患不要送該醫院，至今尚未解禁，消防隊都將患者轉送其他鄰近醫院。

據了解，該院目前已暫停內部大型活動，也暫停新收住院病人，但急門診正常運作。該縣市衛生局說，一切需由中央疫情指揮中心公布。

(中時 )