NFL新英格蘭愛國者總教練貝利契克(Bill Belichick)12日宣布，拒絕接受美國平民最高榮譽「總統自由勳章」！美國總統川普(Donald Trump)預定本周四頒發勳章給貝里奇克，但上周爆發川粉闖入國會事件之後，貝利契克不敢在此時領受這份「榮譽」。

「最近我獲得領取總統自由勳章的機會，我深感榮耀，同時上周發生的憾事讓我決定放棄這個殊榮。身為一位美國公民，我重視美國的自由民主，我同時必須代表我的家人與球隊。我職業生涯受益最多的是去年在高層的卓越領導下，探討社會正義與平權的相關議題並化為行動，我視這一切高於我的個人榮譽。」

川普與貝利契克是好友，但他即將卸任，貝利契克此時接受勳章非但沒半點好處，恐怕還會被自家球員抵制，只好婉拒老友的「善意」。今年68歲的貝利契克是傳奇人物，NFL史上唯一贏過6次超級盃冠軍的總教練。

川普任內頒發了很多勳章，獲獎的體育人士包括職棒救援王李維拉(Mariano Rivera)、高球天王老虎伍茲(Tiger Woods)。川普果然在高球界比較吃得開，名人堂高球選手普萊爾(Gary Player)、高球天后索倫斯坦(Annika Sorenstam)近日都接受他頒發的總統自由勳章。

(中時新聞網)