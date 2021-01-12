農曆春節即將來到，很多民眾急著從國外返台，預期掀起居家檢疫者人數高峰期，由於一月15日起規定居家居檢疫者只能一人一戶，1月18日至1月27日申請入住已呈現滿房，現有居家檢疫替代所量能1723間將供不應求，市長盧秀燕12日表示，針對居家檢疫者家屬，連續14天入住台中市合法旅宿，除市府每戶補助5000元外，旅宿業推出超值優惠，呼籲居家檢疫者家屬出來住旅館，自宅讓返國家人居家檢疫使用。

「目前六都只有台中市和台北市，有對居家檢疫者家屬出來住旅館補助」，盧秀燕說，市府自去年3月19日推出居家隔離及檢疫期間其家屬入住合法旅宿每戶補助5000元，實施以來已補助135戶金額67萬5000元，額度無上限。

台中市居家檢疫者家屬住安心旅宿，市長盧秀燕；補助5000元，額度無上限。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕指出，目前六都只有台中市和台北市，有對居家檢疫者家屬出來住旅館補助，台中市補助額度無上限。（盧金足攝）

台中市旅館公會理事長鄭生昌說，住房有的優惠一天只要899元，還和旅遊單位合作，安排遊程。（盧金足攝）

去年3月24日推出「安心旅宿」標章認證制度，取得安心旅宿標章有280家，徹底將居家檢疫者與一般旅客分流，實施以來成效良好，讓旅客與居檢家檢疫者安心入住。

盧秀燕說，中央自1月15日起加強國人入境防疫措施，規定在家居家檢疫只能一人一戶，自宅檢疫無法依規定配合者，必須入住居家檢疫替代所，造成替代所量能需求大增，且高峰期1月18日至1月27日申請入住目前現有居家檢疫替代所量能1723間已滿房。

市府與台中市旅宿公會、協會就原來安心旅宿優惠方案以外，針對居家檢疫者家屬，連續14天入住台中市合法旅宿除，市府每戶補助5000元外，旅宿業共襄盛舉推出超值優惠，呼籲居家檢疫者之家屬出來住旅館，自宅讓返國家人居家檢疫使用。

盧秀燕強調，防疫期間台中市旅宿防疫採分流管控，台中市府依據中央規範成立「居家檢疫替代所」代所僅收住居家檢疫者，不收住一般遊客，目前已有28家旅館成為居家檢疫替代所，因應農曆春節前返鄉人潮檢疫需求，市府觀旅局持續與旅館業媒合以擴大收住量能。

觀旅局長林筱淇說，市府站在與市民共同防疫並減輕居家檢疫者家戶的負擔，居家檢疫及隔離者的二親等內血親或姻親家屬，連續14天入住同一家台中市合法旅宿業，每戶補助最高5仟元，於住宿結束次日起，向居家隔離或居家檢疫通知書所載的隔離地址當地區公所提出申請，實質補貼居家檢疫者家屬住宿旅宿費用開銷。

台中國際觀光發展協會理事長柴俊林、台中市觀光旅館公會理事長廖國宏、台中市旅館公會理事長鄭生昌、台中市直轄市旅館公會理事長余溪湖、台中市民宿協會理事長陸冠全共同表示，台中市旅宿業響應中市府居家檢疫者家屬入住合法旅宿之補助政策，將自宅留給居家檢疫者，攜手打造防疫新生活，配合返鄉居家檢疫需要提出超值優惠措施。

台中市旅館公會理事長鄭生昌說，有的住房一天只要899元，有的還和旅遊單位合作，安排遊程。

目前台中市旅宿業已有超過40家響應還會陸續增加，其中在觀光旅館公會號召下會員全數參加，從即日起至今年6月底止扣除農曆春節連假，如有全國知名連鎖五星級飯店只要連續入住4晚以上，最低每晚每房2000元，還有西區知名老牌五星級飯店推出連續住滿14天，有機會平均最低每人800元等優惠，讓家屬輕鬆住也減輕負擔。

民政局長吳世瑋表示，目前台中居家檢疫者 2000多人，春農大家返鄉團員人數會更多，市府提出旅館補助，鼓勵居家檢者的家人，可以安心在旅館住宿。

(中時 )