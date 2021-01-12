記憶體儲存品牌Kingston金士頓，今日於CES 2021（消費電子展）線上展覽活動宣布NVMe SSD全系列產品年度布局，包括旗下第一款Gen 4.0 SSD與外接式SSD；並首度亮相專為高階內容創作需求而生的全新產品線Workflow Station讀卡機擴充座與同系列讀卡機。

全新的Workflow Station讀卡機擴充座與同系列讀卡機，可讓使用者依需求情境、隨心所欲地從多個來源同時傳輸影片、照片與音樂檔等。當內容創作者或攝影團隊在拍攝需要即時後製的多媒體素材時，無論是使用4K/8K相機同時進行多角度攝影與收音、或者使用無人機和GoPro拍攝B-Roll (輔助鏡頭)，都可在Workflow Station擴充座上同時連接USB集線器、SD或microSD讀卡機來進行高速傳輸。此外，Workflow 系列讀卡機也可單獨使用，並透過隨附的USB-C傳輸線連上筆記型電腦與行動裝置，讓工作流程更具靈活度。

金士頓表示：「Workflow Station與同系列讀卡機除了可為內容創作者帶來高度的彈性與靈活度，更可帶來極致的USB 3.2傳輸速度，可搭配高速記憶卡與USB產品一同使用，將使內容創作達到前所未有的絕佳效率。」

除了揭曉Workflow產品線外，金士頓更宣布2021年更將推出全新的消費型SSD與資料中心專用U.2 NVMe SSD。預計推出新的產品陣容包含金士頓旗下第一款PCIe NVMe Gen 4.0 SSD、以及第一款USB 3.2 外接式SSD：

金士頓NVMe SSD系列新品齊發。（金士頓提供／黃慧雯台北傳真）

Ghost Tree：金士頓即將推出的首款Gen 4.0 SSD，是為內容創作者與專業使用者而生。此款代號「Ghost Tree」的SSD採用八通道的PCIe Gen 4.0 x4控制晶片，可達到7,000 MB的超高讀寫速度，並提供1TB-4TB的多種容量選項。

NV 系列：新款 Gen 3.0 x4 SSD，實惠親民、適合首次體驗NVMe SSD的使用者，並具備高達2TB的儲存容量。

XS2000：新款USB 3.2 Gen 2 x2外接式SSD，擁有500GB到2TB的多種容量選項，可作為存放照片、影片及檔案的擴充空間。採USB Type-C®1介面，可提供最高2,000MB/s的速度。

DC1500M：Data Center 1500M是DC1000M的升級版本，增加了對多重命名空間的支援，這款U.2 NVMe SSD可完美適用於雲端運算、虛擬主機、虛擬基礎架構等繁重的資料處理工作負載。

(科技)