臺灣產物（2832）表示，該公司自行結算109年12月單月營收淨額為新台幣4.75億元，稅前盈餘為0.54億元，每股稅前盈餘約0.15元。累計109年全年簽單保費達65.12億元，營收淨額為54.04億元，稅前盈餘為7.73億元，每股稅前盈餘為2.13元。

《金融股》中壽去年獲利、資產、淨值創三高 EPS達3.29元
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(工商 )

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