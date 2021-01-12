臺產自結109年稅前EPS為2.13元 10:372021/01/12 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臺灣產物（2832）表示，該公司自行結算109年12月單月營收淨額為新台幣4.75億元，稅前盈餘為0.54億元，每股稅前盈餘約0.15元。累計109年全年簽單保費達65.12億元，營收淨額為54.04億元，稅前盈餘為7.73億元，每股稅前盈餘為2.13元。 《金融股》中壽去年獲利、資產、淨值創三高 EPS達3.29元 機能布夯 八貫訂單看到Q2 (工商 ) #額為 #稅前盈餘 #臺產 #稅前 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 5G陣痛期 行動通訊申訴爆大量 04:102021/01/12 財經焦點 熱門股－鴻準 攻電動車波段新高 04:102021/01/12 證券．權證 金控大爆發 連二年獲利登新高 04:102021/01/12 財經要聞 法人估永豐餘去年賺50億 破紀錄 04:102021/01/12 證券．權證 瑞昱、京鼎震盪攻堅 權證熱絡 04:102021/01/12 證券．權證 總資產破6,000億 陽信銀2020年 獲利超標 04:102021/01/12 金融．稅務 富邦金去年稅前獲利 首破千億 04:102021/01/12 財經要聞 中鋼上月營收亮眼 16個月新高 04:102021/01/12 產業．科技 闊別八年 中華電 重奪電信EPS王寶座 04:102021/01/12 產業．科技 臺灣商標製造龍頭 發跡臺南享譽全球 04:102021/01/12 產業特刊 豐泰、鈺齊 今年重啟擴產計畫 04:102021/01/12 證券．權證 財經熱門新聞 非洲第一大國經濟專家建議 仿效大陸模式脫貧 - 財經 疫情導致供貨短缺 1產業未來完全取決於大陸 - 財經 謝金河誇川普貢獻 美元不再強勢將給陸造成大麻煩 - 財經 陸媒驚人實測 台積7奈米輾爆三星5奈米 - 財經 日月光 漲價三成照樣爆單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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