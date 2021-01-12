東台精機去年第三季末、第四季初，來自大陸工具機及PCB鑽孔機訂單明顯增溫，2020年12月合併營收連續兩個月營收月成長，創2020年單月營收新高，2020年合併營收年減幅逾29％。東台表示，隨著各地訂單持續回升，加上5G市場效益，東台看好2021景氣回升，預計2021年營運優於2020年。

東台2020年12月合併營收8.55億元，2020年合併營收比去年11月增加19％，連續兩個月營收月成長，創2020年單月營收新高，比2019年同期減少22.51％；2020年合併營收77.87億元，較2019年同期減少29.19％。

2020年工具機營收占比86％、電子設備營收占比14％。在產品應用面方面，汽機車產業約占營收36％，電子業約14％，航太業約占11％。市場面而言，台灣、大陸為主要市場，合計占比63％，亞洲其他地區11％，歐美地區占比24％。

東台去年第三季末、第四季初，大陸汽車及PCB業，對工具機、PCB鑽孔機訂單明顯增溫，其中工具機去年第四季接單比第三季增加一成，較2019年同期增加5％，訂單能見度4至6個月，其中大陸市場占比達五成。PCB鑽孔機訂單比第三季增加二至三成，比2019年同期增加四成。東台集團旗下東台、亞太菁英及譁泰等公司工具機能單能見度看到2021年第二季，東台期待2021年營收及獲利全面轉正。

(工商 )