聯發科（2454）股價飆漲不停歇，外資圈最樂觀代表里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝再度調升，直指聯發科幾乎全產品線訂價能力上揚、市占率並節節攀高，將原本便居市場最高的1,200元推測合理股價，升至1,330元，激勵股價持續挑戰千元。

侯明孝指出，客戶對聯發科的晶片需求極高，市場依舊低估了聯發科5G系統級晶片（SoC）出貨量，也小看了毛利率擴張與營運槓桿優勢，2021年的獲利成長程度將更強勁。

長時間以來，里昂證券都在強調智慧機SoC產業的雙頭寡占現象，隨聯發科5G產品技術優異，加強其獲利結構表現，這一點在聯發科2020年毛利增長2個百分點，已獲得印證。

儘管晶圓代工產能緊俏，但侯明孝認為，聯發科相較於競爭對手高通，採取更有利的下單策略，反而能在此時獲得更多市場分額，亦有助訂價能力提升。聯發科目前正優先推動高階SoC與統包解決方案（綑綁銷售4G、5G SoC與電源管理晶片），這將使毛利率有進一步上升空間。

(工商 )