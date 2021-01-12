鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)在品牌及系統整合業務續強帶動下，2020年12月合併營收以95.02億元改寫歷史次高，帶動去年第四季合併營收「雙升」至248.36億元、去年全年合併營收小增至833.41億元，雙雙改寫歷史新高，表現符合法說時預期。

樺漢去年12月初股價觸及267.5元的3個月高點，近期於244～262元區間震盪，今（12）日開高後一度小漲0.79％至254元，惟隨後跟隨大盤走跌1.79％至247.5元。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超265張，昨（11）日轉為買超249張。

樺漢公布去年12月自結合併營收95.02億元，月增達22.52％、年減4.94％，改寫歷史次高。帶動去年第四季合併營收248.36億元，季增達14.37％、年增1.2％，去年全年合併營收833.41億元、年增2.25％，雙創歷史新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電通(6416)去年12月自結合併營收5.55億元，月增達28.97％、年減3.46％，改寫歷史第3高。雖然去年第四季合併營收13.69億元，季減0.45％、年減4.48％，仍創同期新高，去年全年合併營收54.65億元、年增達23.33％，順利改寫新高。

設備工程廠帆宣(6196)受惠半導體產業系統廠務工程業務續忘，去年12月自結合併營收25.61億元，月減0.98％、年減4.53％，仍創歷史第3高，使去年第四季合併營收71.95億元，季增、年增均8.39％，去年全年合併營收251.19億元、年增3.88％，雙創歷史新高。

ODM廠沅聖(6638)仍受智慧家居客戶需求減少影響，去年12月自結合併營收4.26億元，月減28.08％、年減24.45％，為近4月低點。去年第四季合併營收15.78億元，季增達44.55％、仍年減19.71％。去年全年合併營收41.75億元、年減達45.51％，為近4年低點。

展望後市，由於品牌及系統整合業務在手訂單均創歷年新高，設計製造業務的博弈訂單亦可望有顯著正向成長，使樺漢董事長朱復銓對今年營運展望「樂觀期待」，預期營收可望續繳雙位數成長表現。投顧法人維持「買進」評等、目標價305元。

(時報資訊)